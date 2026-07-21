Geschichte in Farbe - Die Schlacht von KurskJetzt kostenlos streamen
Geschichte in Farbe
Folge vom 21.07.2026: Geschichte in Farbe - Die Schlacht von Kursk
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Bis Mitte 1943 hat Nazideutschland große Gebiete Europas im Eiltempo erobert. Doch seit Anfang 1943 stockt Hitlers Vormarsch, denn die Alliierten schlagen zurück: Im Osten ist die Rückeroberung der Stadt Kursk durch die sowjetischen Streitkräfte für die Kriegsanstrengungen der Alliierten der entscheidende Wendepunkt. Der Defensiverfolg der Roten Armee in der Schlacht von Kursk führt zum Abbruch des deutschen Angriffs und zur Einleitung der Gegenoffensive in Richtung Westen.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt