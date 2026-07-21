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Geschichte in Farbe

Geschichte in Farbe - Die Schlacht von Kursk

WELTFolge vom 21.07.2026
Geschichte in Farbe - Die Schlacht von Kursk

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Geschichte in Farbe

Folge vom 21.07.2026: Geschichte in Farbe - Die Schlacht von Kursk

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Bis Mitte 1943 hat Nazideutschland große Gebiete Europas im Eiltempo erobert. Doch seit Anfang 1943 stockt Hitlers Vormarsch, denn die Alliierten schlagen zurück: Im Osten ist die Rückeroberung der Stadt Kursk durch die sowjetischen Streitkräfte für die Kriegsanstrengungen der Alliierten der entscheidende Wendepunkt. Der Defensiverfolg der Roten Armee in der Schlacht von Kursk führt zum Abbruch des deutschen Angriffs und zur Einleitung der Gegenoffensive in Richtung Westen.

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