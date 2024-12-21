Der Poltergeist im KostümladenJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 21.12.2024: Der Poltergeist im Kostümladen
42 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Die Ghost Adventurer sind in Hollywood und untersuchen das ominöse “Toys and Costumes” am Hollywood Boulevard, welches schon seit den 1930er Jahren von Tragödien heimgesucht wurde. Nach zahlreichen Bränden bevölkerten Obdachlose, Drogendealer und Drogenabhängige das Gebäude. In dieser Zeit soll es zu einem grauenhaften Unglück im Keller gekommen sein, wo zahlreiche Obdachlose begraben wurden. Zak spricht mit einem Angestellten, der hier viele seltsame paranormle Begegnungen hatte und unter anderem von einer Kreatur die Treppe hinuntergestoßen wurde. Außerdem findet der Geisterjäger heraus, dass in den Gemäuern des “Toys and Costumes” Leichen vergraben sind. Auf was für böse Wesen stößt Zak außerdem?
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.