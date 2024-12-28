Über den Hügeln von HollywoodJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 28.12.2024: Über den Hügeln von Hollywood
42 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Über den Hügeln Hollywoods besuchen Zak und sein Team die Villa von Model und TV-Personality Holly Madison. In dem schlossähnlichen Anwesen erlebte Holly bereits einiges beunruhigendes: Sie hörte Stimmen und Schritte, außerdem fielen Türen mitten in der Nacht zu. Treibt ein Geist sein Unwesen? Die Geisterjäger stoßen bei ihren Nachforschungen auf einen früheren Bewohner des Hauses, Antiquitätenhändler Dr. Joseph Reese. Zak und Holly nehmen Kontakt zum Geist des Verstorbenen auf, doch wird das Model die paranormalen Aktivitäten in ihrem Haus danach besser verstehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.