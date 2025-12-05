Gilmore Girls
Folge 18: Auf ein Neues
43 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6
Ein neues Schulprojekt steht für Rory an: Einen Konsumartikel mit allen zugehörigen Produktions- und Marketinggrundlagen entwickeln. Sie möchte Lorelai zur Unterstützung dazu holen. Diese lehnt jedoch ab und schlägt ihren Vater Richard vor, der in der Vergangenheit selbst Geschäftsmann war und nun nicht weiß, was er mit seiner Freizeit anfangen soll. Rorys Projekt bringt ihn zusätzlich auf eine Idee ... Dean kämpft unterdessen mit seinen Verlustängsten Rory gegenüber.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH