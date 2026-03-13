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Gilmore Girls

Herzschmerz

ATV 2Staffel 2Folge 22vom 13.03.2026
Herzschmerz

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Gilmore Girls

Folge 22: Herzschmerz

44 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6

Es ist soweit: Sookies Hochzeit steht vor der Tür und alle können die Feier kaum erwarten. Während Jackson noch einige Details bezüglich seiner Festkleidung zu klären hat, kommen sich Jess und Rory kurz vor der Zeremonie näher. Um das Gefühlschaos perfekt zu machen bahnt sich auch zwischen Christopher und Lorelai etwas Ernstes an. Nach einem Anruf von Sherry ist jedoch plötzlich alles anders ...

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