Staffel 2Folge 20vom 08.12.2025
Folge 20: Eine Frau für alle Fälle

42 Min.Ab 6

Richard macht seine Pläne wahr und gründet eine Versicherungsfirma. Seine langjährige Sekretärin sagt allerdings kurzfristig ab und Lorelai muss einspringen. Das ist aber nicht dauerhaft möglich und als plötzlich Karen - eine Bewerberin - in der Tür steht, wird seine Enttäuschung deutlich. Derweil trifft Emily bei der Firmen- Eröffnungsparty auf Rory mit ihrem Gips am Arm. Das sorgt zwischen ihr, Lorelai und Rory für Streitigkeiten über den Unfall mit Jess.

