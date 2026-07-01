Gilmore Girls
Folge 15: Kaufrausch
40 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai und Rory haben große Lust, endlich mal wieder shoppen zu gehen. Da das Geld bei beiden knapp sitzt, beschränkt sich ihre Tour auf einen Schaufensterbummel. In einem Laden entdecken sie plötzlich eine Emily im Kaufrausch, die ihre Tochter und ihre Enkelin an die Hand packt und sie mit Geschenken überschüttet. Leider trifft sie nicht den Geschmack der Damen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH