Gilmore Girls
Folge 19: Ausgetrickst
43 Min.Folge vom 17.06.2026
Jasons Vater Floyd will Richard verklagen. Das will Richard nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus - er hat vor, Jason als großen Verlierer dastehen zu lassen. Lorelai gerät daraufhin in einen bösen Streit mit ihrem Vater. Emily hat genug von der aufgeladenen Atmosphäre und zieht in ein Hotel. Kurze Zeit später hat Lorelai auch noch eine Auseinandersetzung mit Jason, die ein trauriges Ende findet ?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH