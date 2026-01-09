Gilmore Girls
Folge 20: Für immer
41 Min.Folge vom 09.01.2026
Rory ist am Boden zerstört, denn ihre beiden Bewerbungen als Redakteurin wurden abgeschmettert. Um den Kopf frei zu bekommen und tröstende Worte zu hören, fährt sie zu ihrer Mama nach Stars Hollow. Lorelai schlägt vor, eine Karaoke-Bar zu besuchen. Dort trinkt sie sich Mut an und erobert die Bühne mit Whitney Houstons Song "I Will Always Love You". Just in dem Moment betritt Luke den Laden und ist verzaubert.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH