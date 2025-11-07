Gilmore Girls
Folge 22: Die letzte Klappe
41 Min.Folge vom 07.11.2025
Rory hat unglaubliche Neuigkeiten zu verkünden: Sie wird ein interessantes Jobangebot wahrnehmen, das sie zwei Jahre lang durch die Welt reisen lässt. Sie ist einerseits überglücklich, andererseits wird sie ihre Freunde und Familie schwer vermissen. Da sie bereits in zwei Tagen aufbrechen muss, droht das geplante Fest für ihr bestandenes Examen zu platzen. Luke lässt sich jedoch etwas einfallen ?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH