RiCStaffel 1Folge 10vom 01.03.2024
Folge 10: Rhythmus im Blut

23 Min.Folge vom 01.03.2024

Gloria ist ein neunjähriges Mädchen, das pfiffig und aufmüpfig ist. Sie steckt ihre Nase in alles rein, was ihr begegnet. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Familie, die eigentlich genauso chaotisch ist wie Gloria selbst.

