Gloria und ihre Familie
Folge 12: Freunde in der Not
24 Min.Folge vom 01.03.2024
Dorothy Perfekt hat ihren Chef zum Abendessen eingeladen. Sie hofft, dass er ihr für das kommende Jahr einen neuen Vertrag als Fernsehmoderatorin anbietet. Während des Essens bricht ein Sturm los und bringt die Dinnerparty durcheinander.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2000 RTV Family Entertainment / Videal / Energee Entertainment