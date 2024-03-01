Gloria und ihre Familie
Folge 16: Heißer Wahlkampf
24 Min.Folge vom 01.03.2024
Gloria nominiert den selbstbewussten Beat zum Schulpräsidenten, der sein Allzeittief hat. Während Beat nich mal eine Session mit seinem Schlagzeug hat, hat er nicht mal Lust auf sein Lieblingsessen: Lammrippchen in Pfefferminzsoße.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2000 RTV Family Entertainment / Videal / Energee Entertainment