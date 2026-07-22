Fan-Favoriten: Die besten 10 MomenteJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 22.07.2026: Fan-Favoriten: Die besten 10 Momente
43 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6
2010 traf eine Gruppe arbeitsloser Männer aus Oregon in Alaska ein. Die Hoffmans wollten sich ein besseres Leben aufbauen und wurden zu Goldsuchern. Doch aller Anfang ist schwer. Ihr Nachbar erkannte schnell, dass die Truppe unerfahren war, und gab den Glücksrittern Nachhilfeunterricht. Wenige Jahre später führte derselbe junge Mann ein eigenes Unternehmen und erlebte dabei Sternstunden und Enttäuschungen. Starke Charaktere, riskante Unternehmungen und emotionale Momente: Dieses Special weckt Erinnerungen und zeigt die Lieblingsszenen der Fangemeinde aus 15 Jahren Goldrausch.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.