Ein Tag im Leben von Parker SchnabelJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 01.07.2026: Ein Tag im Leben von Parker Schnabel
44 Min.Folge vom 01.07.2026
Parker Schnabel nimmt sich einen Tag frei. Das bedeutet allerdings nicht, dass er entspannt auf der Couch liegt – ganz im Gegenteil. Denn es stehen wichtige Entscheidungen bevor. Sein riesiger Claim umfasst 4000 Hektar, und sein Team arbeitet derzeit an drei verschiedenen Schürfspots. Sind Maschinen und Personal optimal auf die Standorte verteilt? Als Minenboss muss sich Parker einen genauen Überblick über die Erfolgsaussichten und die verfügbaren Ressourcen verschaffen. Und wie sieht seine Zukunft aus? Wird der Schatzsucher eines Tages eine Familie gründen?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.