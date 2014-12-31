Goldrausch in Australien
Folge vom 31.12.2014: Ein Camp im Outback
45 Min.Folge vom 31.12.2014Ab 12
Das Goldfieber treibt Mat und seinen deutschen Kumpel Andreas in den australischen Busch. Dort suchen die beiden Abenteurer mit Detektoren nach kostbarem Edelmetall. Anschließend heißt es: Ärmel hochkrempeln, denn Schatzsuche ist schweißtreibende Knochenarbeit. Das Duo baut für Andreas ein Camp auf den Palmer River Goldfields in Queensland. Werden die Männer in Down Under für ihre Anstrengungen belohnt oder löst sich ihr großer Traum schon bald in Rauch auf?
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.