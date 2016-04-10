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Goldrausch in Australien

10 Unzen Gold

DMAXFolge vom 10.04.2016
10 Unzen Gold

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Goldrausch in Australien

Folge vom 10.04.2016: 10 Unzen Gold

45 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 12

Mats Mine in Down Under liegt rund fünf Stunden von Cairns entfernt im Palmer River Gold Field. Für Andreas Macherey ist sie nach zahlreichen Besuchen in den letzten Jahren zur zweiten Heimat geworden. In den kommenden drei Wochen wollen die Männer dort eine große Waschanlage bauen. Kein einfaches und kein billiges Unterfangen: Doch die Investition könnte sich auszahlen, denn die Kapazität des Shakers ist enorm. Mit dessen Hilfe kann das Duo die Edelmetallvorkommen wesentlich schneller abbauen als mit Goldwaschpfannen.

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