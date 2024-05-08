Goldrausch in Australien
Folge vom 08.05.2024: Das Maschinen-Desaster
44 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Mats Maschinenpark ist marode. Bei einem Bagger sind die Hydraulikschläuche geplatzt und beim zweiten lässt sich die Kette nicht mehr spannen. Der Schatzsucher muss in Down Under improvisieren. Denn wenn er kein Gold wäscht, verdient er auch kein Geld für Ersatzteile. Andreas' Söhne Tobi und Benni bekommen unterdessen Unterstützung aus Kanada. Kyles Familie hat eine Waschanlage entwickelt, mit der man ohne Verluste feinstes Edelmetall aus dem Kies waschen kann. In der Theorie ist das genau die Maschine, die das Duo bei der Arbeit in Deutschland braucht.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.