Goldrausch in Australien
Folge vom 29.05.2024: Das Riesennugget
45 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Der Cleanout gibt Anlass zur Hoffnung. Das Schürfmaterial liefert ausreichend Edelmetall. Mat gräbt offenbar an der richtigen Stelle und das erste Gold der neuen Saison wird zu einem Barren geschmolzen. Aber der Fuhrpark des Schatzsuchers ist immer noch nicht einsatzfähig. Mat steht in Australien vor einer schwierigen Entscheidung. Um im Outback richtig durchstarten zu können, müsste der Abenteurer einen Kredit aufnehmen. Der Geldgeber wäre ein ehemaliger Investor. Und als Sicherheit würde ein Nugget dienen, das eigentlich als Altersvorsorge gedacht war.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.