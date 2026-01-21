Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 21.01.2026: Lästige Nachbarn
45 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6
Die Teams müssen nach einer Zwangspause aufgrund einer Schlechtwetterfront vor der Küste von Nome verlorene Zeit wettmachen. Und in den Sommermonaten gibt es in Alaska 22 Stunden Tageslicht. Das will Chris McCully ausnutzen. Sein neuer Taucher Tyler Gutowski soll die Nachtschicht übernehmen. Joe Fullwood beobachtet die Aktivitäten seines Rivalen mit Argusaugen. Dem Kapitän gefällt es ganz und gar nicht, dass sich die Crew der „Tahta“ in seiner unmittelbaren Nachbarschaft breitmacht. Kommt es auf dem Tomcod-Claim zu ernsthaften Revierstreitigkeiten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.