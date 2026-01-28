Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 28.01.2026: Falscher Instinkt
44 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Bis jetzt hat „Mr. Gold“ Woche für Woche die 250-Unzen-Marke geknackt. Doch Shawn Pomrenkes Glückssträhne reißt ab. Das Edelmetallvorkommen scheint erschöpft zu sein. Das Team muss im Inland eine neue Grube ausheben. Zeke Tenhoff sucht derweil vor der Küste nach dem idealen Schürfplatz. Eine mit Kies bedeckte Lehmschicht auf dem Meeresgrund verspricht eine ergiebige Ausbeute. Und Geburtstagskind Joe Fullwood hofft auf ein Geschenk aus der Beringsee, denn die Saison geht in die entscheidende Phase. Statt zu feiern, steht in Alaska harte Arbeit auf dem Programm.
