Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 25.02.2026: Wenn der Wind sich dreht
43 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Die Schatzsuche vor der Küste von Nome ist ein Knochenjob und birgt hohe Risiken, das ist allen Beteiligten bewusst. Und die Kapitäne tragen eine große Verantwortung, denn sie sind für die Sicherheit ihrer Besatzungen verantwortlich. Bei starker Strömung finden die Taucher auf dem Meeresgrund wenig Halt. Und wenn die Boote auf der Beringsee abgetrieben werden, wird es für die Männer brandgefährlich. Denn sie sind mit Leinen und Versorgungsschläuchen verbunden. Treffen Joe Fullwood und Vernon Adkison im US-Bundesstaat Alaska die richtigen Entscheidungen?
Genre:Action, Adventure, Documentary, Fiction, Entertainment
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.