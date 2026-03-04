Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 04.03.2026: Eisige Aussichten
44 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Auf den Bergen liegt bereits Schnee. Der Winter kommt früher als erwartet. Das setzt Shawn Pomrenke und sein Team in Alaska erheblich unter Druck. Der Goldgräber hat in der Hoffnung, dass sich die Investition langfristig auszahlt, sehr viel Geld für neue Maschinen ausgegeben. Jetzt läuft ihm beim Schürfen die Zeit davon. Auch den Tauchern vor der Küste setzen die eisigen Temperaturen bei der Arbeit zu. Die Crew pumpt zwar warmes Wasser in Scott Fosters Anzug, dennoch bleibt es kalt. Und der Schatzsucher hat offenbar ein weiteres Problem, das ihn belastet.
Genre:Action, Adventure, Documentary, Fiction, Entertainment
Altersfreigabe:
6
