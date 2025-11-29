Das Charakter Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 9: Das Charakter Haus Makeover
42 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12
Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff, das eine Menge Arbeit mit sich bringt. Die Gegend ist sehr vielversprechend, denn das Duo hat hier bereits mehrere Häuser auf Vordermann gebracht. Diesmal müssen sie aus alten Fehlern lernen, um erfolgreich zu sein.
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
