Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Charakter Haus Makeover

sixxStaffel 4Folge 9vom 29.11.2025
Das Charakter Haus Makeover

Das Charakter Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 9: Das Charakter Haus Makeover

42 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff, das eine Menge Arbeit mit sich bringt. Die Gegend ist sehr vielversprechend, denn das Duo hat hier bereits mehrere Häuser auf Vordermann gebracht. Diesmal müssen sie aus alten Fehlern lernen, um erfolgreich zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Alle 2 Staffeln und Folgen