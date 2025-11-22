Das Haus in der RegenbogenstraßeJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 6: Das Haus in der Regenbogenstraße
41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Mina und Karen widmen sich diesmal einem lukrativen Projekt in der East Street. Das Haus scheint in einem guten Zustand zu sein, doch während der Renovierungsarbeiten werden die beiden Frauen plötzlich mit einem größeren Schaden konfrontiert. Wird sich ihre harte Arbeit am Ende trotzdem lohnen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC