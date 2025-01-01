Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 1: Ein italienischer Job
45 Min.Ab 12
Die erste Station auf dem Europatrip der Starköche ist Gino D'Acampos Heimat Italien. Hier möchte er Gordon und Fred die heimische Küche näherbringen. Gesagt, getan - doch dann stellt der Italiener seine beiden Freunde vor eine besondere Herausforderung: Das Trio soll sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise nach Sardinien begeben, um dort eine Hochzeitsgesellschaft mit italienischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.
Genre:Kochen, Reise, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International