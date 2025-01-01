Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 3: Eine schottische Affäre
46 Min.Ab 12
Starkoch Gordon Ramsay möchte seinen Freunden Gino und Fred nicht nur seine Heimat Schottland und ihre kulinarischen Schätze näherbringen, er will gemeinsam mit ihnen die Gäste am Clansitz der Ramsays bekochen. Um die richtigen Zutaten für ihr Festmahl zu sammeln, reisen Gino und Fred gemeinsam mit Gordon durch das Land und lernen dabei die schottische Kultur und ihren Kleidungsstil kennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gordon Ramsays Roadtrip
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International