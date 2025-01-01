Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 3: Burger in Las Vegas
46 Min.Ab 12
Auf der Route 66 geht es für Gordon, Gino und Fred nach Las Vegas, wo nicht nur die berühmten Casinos am Strip auf die Abenteurer warten: Die drei versuchen sich als waschechte Cowboys, sehen den Grand Canyon von oben und erkunden beim Forellenfischen das Land um den Colorado River. Außerdem verkosten die Köche den teuersten Rindfleischburger der Welt, nur um sich anschließend selbst im Burgerbraten zu messen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gordon Ramsays Roadtrip
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise, Kochen, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International