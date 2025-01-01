Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cannabis-Snacks in San Francisco

Folge 4: Cannabis-Snacks in San Francisco

45 Min.Ab 12

Über 60 Restaurants, die vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurden, verwandeln San Francisco in einen Magneten für Feinschmecker. Auch Gordon, Gino und Fred machen sich auf die Reise in die kalifornische Metropole, staunen über ungewöhnliche Naschereien, fangen Meerestiere und genießen die regionalen Köstlichkeiten an der Westküste der USA.

