Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 5: BBG in Texas
46 Min.Ab 12
An ihrem nächsten Ziel angekommen, üben sich Gordon, Gino und Fred im Angeln und im Holzhacken - doch das ist noch lange nicht alles: In Texas hat man sich kulinarisch dem "BBG" verschrieben. Kein Wunder also, dass sich die drei Starköche am Grill messen wollen. Das Feuerholz dafür müssen sich die NEO-Cowboys jedoch erstmal selbst aus dem Wald schlagen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gordon Ramsays Roadtrip
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reise, Kochen, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International