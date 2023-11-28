Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gottwald - King of the Ring

DMAXFolge vom 28.11.2023
45 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Der Besuch der Schwiegereltern aus Thailand treibt Rainer Gottwalds Stresslevel in die Höhe. In der Gästewohnung prallen beim „King of the Ring“ und seiner Frau Tik unterschiedliche Vorstellungen von Gemütlichkeit und deutsche Ordnungsliebe aufeinander. Und die Abholaktion am Flughafen entwickelt sich zu einer anstrengenden Odyssee. Dabei muss sich der Promoter eigentlich um andere Dinge kümmern. Rainer will für seine Boxerin einen WM-Kampf organisieren. Und in der Offenbacher Stadthalle wird über die Lichtshow, das Catering und die VIP-Plätze diskutiert.

