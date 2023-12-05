Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gottwald - King of the Ring

Das Ring-Girl-Casting

DMAXFolge vom 05.12.2023
Das Ring-Girl-Casting

Gottwald - King of the Ring

Folge vom 05.12.2023: Das Ring-Girl-Casting

45 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 12

Ist Leon bereit für einen WM-Kampf? Der ehemalige Junioren-Weltmeister wurde im letzten Jahr von einer Verletzung ausgebremst. In der Zwangspause fiel er mental in ein Loch. Im Trainings-Studio seines Fitness-Coaches arbeitet Rainer Gottwalds talentiertester Kämpfer seit Wochen an einem Comeback. Der „King of the Ring“ sucht zudem einen finanzkräftigen Hauptsponsor, der bereit ist, eine fünfstellige Summe zu investieren. Und im „Bulldog Gym“ findet ein Nummerngirl-Casting statt. Dabei sind eine gute Ausstrahlung und ein sicheres Auftreten wichtig.

