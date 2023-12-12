Gottwald - King of the Ring
Folge vom 12.12.2023: Die Fight Night
45 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 6
Die Sicherheit ist bei der Veranstaltung in Offenburg ein wichtiges Thema. Deshalb wird das Security-Team vor dem Event intensiv gebrieft. Bei der Pressekonferenz rührt Rainer Gottwald anschließend vor den versammelten Journalisten, Bloggern, Fotografen und Kamerateams kräftig die Werbetrommel, damit am Kampftag möglichst viele Zuschauer in die Halle strömen. Und beim öffentlichen Wiegen steigt der Adrenalinspiegel. Dort stehen sich die Boxer und Boxerinnen zum ersten Mal gegenüber. Halten Leon, Luca, Sarah und Daniel den Blicken ihrer Gegner stand?
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
6
