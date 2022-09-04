Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 5vom 04.09.2022
6 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Unsere Welt ist im Wandel – doch wohin genau wandeln wir? Und vor allem: warum? ATV-Meteorologe Manuel Kelemen führt durch die Welt des Klimawandels und all seinen Facetten – stets mit Augenzwinkern aber immer mit der dringlichen Botschaft zum Handeln.

