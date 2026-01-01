Gradwanderung - Das Klimamagazin mit Manuel Kelemen
1 StaffelAb 6
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Gradwanderung - Das Klimamagazin mit Manuel Kelemen
Unsere Welt ist im Wandel – doch wohin genau wandeln wir? Und vor allem: warum? ATV-Meteorologe Manuel Kelemen führt durch die Welt des Klimawandels und all seinen Facetten – stets mit Augenzwinkern aber immer mit der dringlichen Botschaft zum Handeln.
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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