Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 21.04.2021: Das Motiv
47 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12
Als Detective Roberts in Merritt Island, Florida, zu einem Tatort mitten auf dem Kirchenparkplatz gerufen wird, ahnt sie nicht, welch schrecklicher Anblick sie erwartet: In einer blutverspritzten Limousine liegt eine weibliche Leiche mit Stichwunden an Brustkorb und Hals. Verletzungen an der Hand deuten darauf hin, dass die Frau versuchte, den brutalen Angriff abzuwehren. Bei der Toten handelt es sich um die 36-jährige Tracey Bagwell, deren Haus nur wenige Meter entfernt liegt. Wie die Ermittler:innen erfahren, hat Tracey eine 17-jährigen Tochter, mit der sie heftig zerstritten war. Kann ihre Familie in den Mord verwickelt sein?
