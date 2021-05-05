Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Die alte Dame

TLCFolge vom 05.05.2021
Die alte Dame

Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Folge vom 05.05.2021: Die alte Dame

48 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 12

Kurz vor Weihnachten erhalten die Ermittler:innen in Burlington, North Carolina, die Nachricht über einen Leichenfund: Nachbar:innen von Sara Dixon haben die alte Dame tot in ihrem Bett entdeckt. Ihr wurde zweimal in den Kopf geschossen. Sheriff Terry Johnson beginnt sofort mit der Tatortuntersuchung, doch es gibt kaum verwertbare Hinweise. Die Tatwaffe fehlt, das Haus ist aufgeräumt und blitzblank. Doch dann entdeckt Johnson die aufgebrochene Haustür und das Gästezimmer, in dem alles durchwühlt wurde. Offenbar ist jemand ins Haus eingebrochen, um zu stehlen. Doch irgendetwas stimmt nicht an dem Szenario.

