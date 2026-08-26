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Grey's Anatomy

Lügengeschichten

sixxStaffel 22Folge 13vom 02.09.2026
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Grey's Anatomy

Folge 13: Lügengeschichten

42 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Ein ehemaliger Patient von Link und Amelia, bei dem ein Arm amputiert werden musste, wird nach einem Mountainbike-Unfall in das Grey Sloan Memorial eingeliefert. Obwohl der Mann gut mit seiner Prothese zurechtkommt, beklagt er, häufig die Kontrolle über seinen Arm zu verlieren. Die Ärzte untersuchen ihn und vermuten eine Störung der Nervenbahnen. Währenddessen bereiten sich Dr. Webber und Dr. Warren auf eine heikle Operation vor.

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