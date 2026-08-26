Grey's Anatomy
Folge 13: Lügengeschichten
42 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Ein ehemaliger Patient von Link und Amelia, bei dem ein Arm amputiert werden musste, wird nach einem Mountainbike-Unfall in das Grey Sloan Memorial eingeliefert. Obwohl der Mann gut mit seiner Prothese zurechtkommt, beklagt er, häufig die Kontrolle über seinen Arm zu verlieren. Die Ärzte untersuchen ihn und vermuten eine Störung der Nervenbahnen. Währenddessen bereiten sich Dr. Webber und Dr. Warren auf eine heikle Operation vor.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin, Romanze
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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