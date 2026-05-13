Grey's Anatomy
Folge 2: Ungeduldiger Patient
42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Die Assistenzärzte im zweiten Jahr müssen sich ihrer neuen Verantwortung stellen und eine Gruppe frischer Praktikanten anleiten. Während Bailey und ihr Team einen Mann behandeln, der von einer Gabelstaplergabel durchbohrt wurde, kämpft Jules mit den Nachwirkungen von Beltrans Tod. Auch Amelia versinkt in Trauer und erwägt eine Auszeit. Maggie offenbart eine überraschende Neuigkeit, die alles verändert.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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