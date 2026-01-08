Gute Nacht Österreich: Der Gute-Nacht-Topf vom 09.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 08.01.2026: Gute Nacht Österreich: Der Gute-Nacht-Topf vom 09.01.2026
49 Min.Folge vom 08.01.2026
Peter Klien zeichnet Politikerinnen und Politiker aus, die sich mit besonders "extravaganten" Auftritten ins Rampenlicht gespielt haben. Hochkarätige Gäste aus der Kabarettszene sorgen für zusätzliche Pointen. Inhalt: Peter Klien bittet erneut zur großen Leistungsschau der politischen Extraklasse: Geehrt werden Politikerinnen und Politiker, die sich im Laufe des Jahres mit besonders "extravaganten" Ideen, Aussagen und Auftritten unvergesslich gemacht haben. Ein satirischer Jahresrückblick, bei dem nichts geschönt wird – außer vielleicht die Pointe. Hochkarätige Gäste aus der heimischen Kabarettszene sorgen dafür, dass kein Fettnäpfchen unbetreten bleibt und die Lacher garantiert sind. Bildquelle: ORF/Jonathan Sitz
Copyrights:© ORF 1