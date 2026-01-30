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Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 30.01.2026

ORF1Folge vom 30.01.2026
Gute Nacht Österreich vom 30.01.2026

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Gute Nacht Österreich

Folge vom 30.01.2026: Gute Nacht Österreich vom 30.01.2026

27 Min.Folge vom 30.01.2026

Ein humorvoller Erzbischof, die Wahlverlierer in St. Pölten und ein undurchsichtiger Strippenzieher der Weltpolitik – Peter Klien verbindet all das zu einer satirischen Bestandsaufnahme der Gegenwart. Inhalt: Der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl sorgt mit Humor und offenen Worten zur Sexualität für Aufmerksamkeit – kündigt sich ein Wandel in der Kirche an? In St. Pölten verlieren SPÖ und ÖVP bei der Gemeinderatswahl, die FPÖ legt zu. Außerdem im Fokus: Steve Witkoff, Donald Trumps einflussreicher Chefverhandler ohne diplomatische Erfahrung. Bildquelle: ORF

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