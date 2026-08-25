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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 379: Guten Morgen Österreich vom 25.08.2026
123 Min.Folge vom 25.08.2026
Wie glaubwürdig sind Bewertungen im Internet? Jakob Kalina, Referent in der Abteilung Konsumentenpolitik der Arbeiterkammer Wien, erklärte, woran sich gefälschte Online-Bewertungen erkennen lassen. Buchhändler Helmut Zechner präsentierte die Buchtipps der Woche. Außerdem besuchte "Guten Morgen Österreich" eine Ingwer-Bäuerin am Lumpererhof in Fritzens.
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