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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 25.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 379vom 25.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 379: Guten Morgen Österreich vom 25.08.2026

123 Min.Folge vom 25.08.2026

Wie glaubwürdig sind Bewertungen im Internet? Jakob Kalina, Referent in der Abteilung Konsumentenpolitik der Arbeiterkammer Wien, erklärte, woran sich gefälschte Online-Bewertungen erkennen lassen. Buchhändler Helmut Zechner präsentierte die Buchtipps der Woche. Außerdem besuchte "Guten Morgen Österreich" eine Ingwer-Bäuerin am Lumpererhof in Fritzens.

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