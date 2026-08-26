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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 380: Guten Morgen Österreich vom 26.08.2026
122 Min.Folge vom 26.08.2026
Urlaub geplant, Koffer gepackt – und plötzlich krank? Warum viele Menschen genau dann Fieber, Kopfweh oder Erschöpfung bekommen, wenn der Stress nachlässt, erklärte Psychotherapeut Michael Stuller. Währenddessen testete Reporter Éric Berdaguer ein "Muren-Ei", das Hangrutschungen früh erkennen soll, und ging der Frage nach, warum sich rund um Bartgeier noch immer hartnäckige Mythen halten. Dazu gab es aktuelle Debatten zur EU-Asylpolitik, frische Styling-Tipps und Live-Musik von "Now."
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