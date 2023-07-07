Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Halbpension mit Schmitz XXL

Martin Klempnow: Der unerwartete Star auf dem Fashionwochen-Laufsteg

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 07.07.2023
Martin Klempnow: Der unerwartete Star auf dem Fashionwochen-Laufsteg

Martin Klempnow: Der unerwartete Star auf dem Fashionwochen-LaufstegJetzt kostenlos streamen

Halbpension mit Schmitz XXL

Folge 2: Martin Klempnow: Der unerwartete Star auf dem Fashionwochen-Laufsteg

87 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 12

Fashionwoche in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - und die beginnt mit einer ganz schlechten Nachricht: Der angekündigte Star-Designer muss kurzfristig absagen ... Jetzt heißt es für Ralf Schmitz improvisieren. Denn natürlich wird er seinen Gästen und seinem Team eine glamouröse Fashion-Show in der Pension servieren. Zum Glück kann er auf prominente Profi-Unterstützung durch Rebecca Mir und Sarah Engels bauen. Aber was macht Martin Klempnow auf dem Laufsteg?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Halbpension mit Schmitz XXL
SAT.1
Halbpension mit Schmitz XXL

Halbpension mit Schmitz XXL

Alle 1 Staffeln und Folgen