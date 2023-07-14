Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 14.07.2023
92 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12

"Viva Las Vegas"! Hochmotiviert und mit einer großartigen Geschäftsidee kehrt Ralf Schmitz von seiner USA-Reise zurück und verwandelt die "Halbpension mit Schmitz XXL" mit seinem Team im Eiltempo in ein Spieleparadies - Elvis Imitator (Tom Beck), Barkeeper (Thore Schölermann), Karten-Trickser (Julian Button) und Bauchredner-Show (Sebastian Reich & Amanda) inklusive. Wird die Casino-Eröffnung für den Gastgeber ein voller Erfolg?

