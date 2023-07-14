"Viva Las Vegas": Tom Beck und Ralf im Tanz-Modus!Jetzt kostenlos streamen
Halbpension mit Schmitz XXL
Folge 3: "Viva Las Vegas": Tom Beck und Ralf im Tanz-Modus!
92 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
"Viva Las Vegas"! Hochmotiviert und mit einer großartigen Geschäftsidee kehrt Ralf Schmitz von seiner USA-Reise zurück und verwandelt die "Halbpension mit Schmitz XXL" mit seinem Team im Eiltempo in ein Spieleparadies - Elvis Imitator (Tom Beck), Barkeeper (Thore Schölermann), Karten-Trickser (Julian Button) und Bauchredner-Show (Sebastian Reich & Amanda) inklusive. Wird die Casino-Eröffnung für den Gastgeber ein voller Erfolg?
Halbpension mit Schmitz XXL
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1