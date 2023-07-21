Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!Jetzt kostenlos streamen
Halbpension mit Schmitz XXL
Folge 4: Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!
85 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
Traumhochzeit in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - nur hat der Gastgeber den Termin verpennt. Aber spontan eine Hochzeitsfeier ausrichten sollte für Ralf Schmitz und sein Team ja kein Problem sein, oder? Glücklicherweise findet sich in der Konditorei bei Jana Ina Zarrella schnell eine passende Torte. Evelyn Burdecki ist rechtzeitig eingetroffen, noch schnell ein wenig geschmückt, dann sollte dem rauschenden Fest für Bräutigam Bastian Bielendorfer nichts mehr im Wege stehen.
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1