Halbpension mit Schmitz
Folge 10: Ruth Moschner
44 Min.Ab 12
Ralf Schmitz und seine Freunde fallen aus allen Wolken als sie erfahren, dass Promigast Ruth Moschner die "Halbpension mit Schmitz" kaufen und in ein Luxus-Hunde-Hotel verwandeln will. Um den Kauf zu verhindern, greifen die Bewohner zu ungewöhnlichen, fast supernatürlichen Mitteln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Halbpension mit Schmitz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1