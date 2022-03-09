Halbpension mit Schmitz
Folge 2: Reiner Calmund
44 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12
Schatz und Schutz: Verbirgt sich in der "Halbpension mit Schmitz" etwa ein Schatz? Los geht's auf Suche. Und safety first. Sicherheitsexperte Reiner Calmund hat den besten Einbrecher-Schutz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Halbpension mit Schmitz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1