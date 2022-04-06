Halbpension mit Schmitz
Folge 8: Jana Ina Zarrella
45 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
Die ehemalige Mitschülerin Jana Ina Zarrella zieht für das gemeinsame Klassentreffen in die "Halbpension mit Schmitz" - und stellt die Freundschaft von Ralf Schmitz und Simon Pearce auf eine harte Probe ...
Halbpension mit Schmitz
