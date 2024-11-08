In alter SüdstaatentraditionJetzt kostenlos streamen
Happy To Be Home
Folge vom 08.11.2024: In alter Südstaatentradition
45 Min.Folge vom 08.11.2024
Gray wagt den Sprung aus ihrer Komfortzone, als sie und Grumpy ihr erstes modernes, nicht historisches Haus in Angriff nehmen. Grumpy ist begeistert von den klaren Linien und der Einfachheit der Renovierung, während das offene Grundrisskonzept des 70er-Jahre-Hauses eine spannende, aber herausfordernde Aufgabe für Gray darstellt. Sie muss kreative Lösungen finden, um den Raum mit ihrem eigenen Stil zu füllen und gleichzeitig die harmonische Balance zwischen modernem Flair und einem einladenden Ambiente zu wahren.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.